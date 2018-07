So viel Theater in diesem Sommer!

Es ist „kulturlos“, nur jene zu fördern, von denen man erwarten kann, dass sie sich willig auf Namenslisten für Politiker im Wahlkampf setzen lassen. Man war nicht selten verblüfft über die Biegsamkeit mancher Kulturschaffender. Geld für Störrische gibt’s also nicht?

Noch eine Frage sei erlaubt: Ist es sinnvoll, Kultur möglichst gratis anzubieten? In Wien läuft das „Kino unter Sternen“ am Karlsplatz aus, weil

die 100.000-Euro-Subvention nicht mehr ausreichte. Das ist einerseits ein bisschen traurig, andererseits ist nicht ganz einzusehen, warum die Stadt zahllose Sommerkinos mit Gratis-Eintritt fördert und damit die teils ohnehin mit Problemen kämpfenden Kinos konkurrenziert. Das Publikum könnte ja wenigstens einen geringen Preis zahlen, wie es bis 2009 (damals noch im Augarten) der Fall war. Müssen wir tatsächlich so oft wie möglich eine „Free lunch society“ sein, vor allem in Wien? Und wie hoch soll Kultur subventioniert sein? Die Wiener Oper ist auch touristisches Aushängeschild in der Welt. Die Wiener Festwochen eher nicht. Sie haben heuer angeblich inklusive einer Ausstellung 34.000 Karten verkauft. Wir rechnen jetzt lieber nicht aus, was das an Subvention pro Besucher bei einer Subventionssumme von 12 Millionen Euro bedeutet. Exakte Zahlen werden ohnehin verschleiert

– und dann gibt es ja auch noch Querfinanzierungen, zum Beispiel für das Theater an der Wien, wo sich die Festwochen für einen aberwitzigen Beitrag (die Rede ist laut Insidern von einer Million Euro für einen Monat) einmieten mussten.