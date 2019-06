Sehnsucht nach Nicht-Politik

Unsexy, aber wahr: Politik ist ein Job, das sind Experten für Politik. Sie müssen sich durch eine Wahl legitimieren, das Ohr am Volk haben, manchmal dennoch Unpopuläres entscheiden, und, ja, auch Ecken und Kanten haben (was schwer ist, weil sie dafür dann auch kritisiert werden). Der Wunsch nach Experten statt Minister ist populistischer Unsinn. Die Demokratie und auch der Industriestandort halten viel aus. Ein Idealzustand ist so eine Stillschweigeregierung, die auftragsgemäß verwaltet und nicht gestaltet und die wir voraussichtlich bis Jahresende haben, dennoch nicht. Auch wenn die Bürger vorerst damit zufrieden sind. Und auch wenn sie begleitet ist von beschwichtigenden Ansagen des Bundespräsidenten, der zwar eine exzellente Presse hat, aber eigentlich mehrfach von einer SPÖ-FPÖ-(Pilz-)Koalition desavouiert wurde. Wir haben gerade einen Ausnahmezustand, der keine Alternative zu echter Politik ist.