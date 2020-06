"Schnitzel-50er"? Die meisten Gastronomen sind froh über die Aktion

In unserem neuen Newsletter "Nur in Wien" begleiten wir sie durch das Wiener Stadtleben und berichten über jene die Themen, die die Wiener (und ihre Politiker) bis zur Wahl am 11. Oktober umtreiben. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.

Wegen der Debatte über eine autofreie Innenstadt brodelt es, die Pop-up-Radwege regen die Autofahrer auf und der langsam beginnende Wahlkampf strapaziert die Nerven so mancher Stadtpolitiker. Das Gesprächsthema des Tages war in der Wiener City gestern aber ein ganz anderes.

Vor dem Schwarzen Kameel flogen die Fäuste. Zwei Gäste des noblen Lokals attackierten einen weiteren Gast und einen Mitarbeiter, mit Schlägen und Tritten. Nicht gerade zimperlich.