Gar nicht nobel: Zwei Rowdys mischten das Schwarze Kameel auf

Wo sonst nur Champagner fließt, flogen am Mittwoch die Fäuste. Im Schwarzen Kameel in der Wiener City, kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Zwei 27-Jährige waren gegen 23 Uhr in das Lokal gekommen und sollen dort einige Gäste beschimpft und provoziert haben.

Die Österreicher blieben aber nicht bei verbaler Gewalt, sondern attackierten schließlich einen Mitarbeiter und einen Gast mit Faustschlägen und Tritten.

Die Opfer - beide 23 Jahre alt - wurden dabei verletzt, erlitten Prellungen und Kratzer. Erst die alarmierte Polizei konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Die beiden Männer wurden des Lokals verwiesen und auf freiem Fuß angezeigt. Die Aussagen von Zeugen und den Beschuldigten, werde in den nächsten Tagen aufgenommen.