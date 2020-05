Rettung oder Hysterie

Sind wir über den Berg? War der Berg am Ende gar nicht so hoch wie angenommen? Oder müssen wir auf dem Weg ins Tal, wo die Freiheit blüht, bremsen, damit nicht ein noch höherer Berg droht? Wissen wir alles über das arge Virus oder kommt noch Böses? Braucht es im Umgang mit ihm eine gesunde (?) Portion Angst oder viele Portionen Zuversicht?

Am Ende der achten Corona-Woche überwiegt Erleichterung: Die Zahlen sind gut, man zählt keine 1.500 aktuell Erkrankten, kaum 0,02 Prozent der Österreicher. Das Land macht langsam wieder auf, so wie viele andere auch, ja selbst in Italien, Großbritannien, den USA wird "hochgefahren".

Die Menschen kommen aus ihrer Isolation, nicht nur, um bei McDonald’s oder Ikea Schlange zu stehen. Sie wollen die "neue Normalität" schnuppern, von der viele hoffen, dass es bald wieder die alte sein möge. Bis dahin wird überall, wo Corona Thema ist (also überall), über die Eingangsfragen disputiert, argumentiert, gestritten – auf Social Media und am Telefon, bei Familientreffen und beim Arzt, in Leserbriefen und in politischen Debatten. Und alle haben die eine Wahrheit, schwarz oder weiß, dazwischen gibt es nichts:

Weiß: Nur mit den rigiden Maßnahmen haben wir Corona überlebt, dem Kanzler und der toughen Frau Mei-Pochtler sei Dank (das ist die, die mit den notwendigen Tools "am Rand des demokratischen Modells" so "missverstanden" wurde). Das Virus ist die Pest, dagegen hilft nur Zwang.