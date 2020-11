Respektlos und voll Emotion: Politik zum Schaudern

Kann man eigentlich auch eine Impfung gegen politische Unzumutbarkeiten erfinden?

Es ist schauerlich, was sich derzeit an gegenseitigen Herabwürdigungen abspielt. Alt-Nationalratspräsident Andreas Khol will SPÖ-Chefin Rendi-Wagner „eine auflegen“, weil sie dem zweiten Lockdown im Nationalrat nicht zustimmte, und entschuldigte sich dafür erst nach Aufforderung. Der ÖVP-Abgeordnete Reinhold Lopatka verlangt im Nationalrat, die SPÖ-Abgeordnete Nurten Yılmaz möge dem Innenminister „Dank“ abstatten. (Wofür eigentlich? Für die Pannen bei der Terrorbekämpfung?) Und attackiert sie anhand ihres Migrationshintergrunds: „In unserer Kultur sagt man Danke.“