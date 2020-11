Rendi-Wagner "eine auflegen": ÖVP-Urgestein Khol entschuldigt sich

Für Aufregung hat am Montag ein Sager des ehemaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol (ÖVP) in einem oe24-Interview zur Corona-Krise gesorgt. "Also als erstes, die Pamela Rendi-Wagner hat danach gerufen, ihr eine aufzulegen", sagte er da, angesprochen auf die Vorwürfe der SPÖ-Chefin gegenüber der Bundesregierung. Nachsatz: "Kritisieren kann ein jeder, liebe Frau Rendi-Wagner."

Die Wortwahl assoziierten in den sozialen Medien viele als Aufruf für eine Ohrfeige - oder ähnliches. Etwa die Sprecherin der SPÖ-Chefin: