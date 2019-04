Reden wir doch über Leistung

Dabei gab es einmal einen (ausgerechnet sozialdemokratischen) Bundeskanzler, Alfred Gusenbauer, der von der solidarischen Hochleistungsgesellschaft träumte. Genau das wäre das für Österreich passende Modell – die Kranken, Schwachen, Alten versorgen; jene mit familiären Betreuungsverpflichtungen stützen; und die Starken, Innovativen belohnen, statt sie zum Feindbild zu stempeln. Als exportorientiertes kleines Land können wir nur mit Hirnschmalz punkten und tun das auch (noch). Wir haben hochinnovative Betriebe, darunter Dutzende Weltmarktführer, denen aber zunehmend die Fachkräfte ausgehen. Das hat viele Gründe: u. a. ein sinkendes Bildungsniveau, einen zu großen Anteil an Menschen, die nicht arbeitsfähig oder -willig sind sowie eine schon seit Jahrzehnten grassierende Technik-, Handwerks-, Unternehmer- und, ja, auch Leistungsfeindlichkeit. Das geht bis hin zu Enteignungsfantasien, wie sie jetzt in Berlin rund um die dortige Mietenmisere entstanden sind. (Wobei es natürlich auch leistungsfeindlich ist, wenn sich die Bürger trotz höchster Anstrengung kein Wohn-Eigentum aus eigener Kraft mehr schaffen können.)

Wer unser hohes Niveau halten will – auch das des Sozialstaates – darf keinen Schlendrian einziehen lassen. Wobei die Antwort natürlich nicht brutaler, frühkindlicher Drill sein kann, wie man ihn in asiatischen Ländern gut beobachten kann. Zu Höchstleistung gehören auch Kreativität, Entfaltungsfreiheit, Querdenken gegen Autoritäten. Das erreicht man nur mit Fördern und Fordern, mit viel Lob und keinesfalls mit Gewalt wie zuletzt in der Staatsoper. Aber zweifellos muss man im Hochleistungsbereich manchmal auch über seine eigenen Grenzen gehen. An die Spitze zu kommen, ist leider nur selten ein Spaziergang.