Tempo 150 auf Autobahnen – eine gute Idee?

PRO:

Eines vorweg: Wer im Ortsgebiet mit bis zu 150 Stundenkilometern oder mehr braust, darf gern als Raser bezeichnet werden und seinen Führerschein eine Zeit lang abgeben. Anders sieht die Lage auf Autobahnen aus. Diese sind meist baulich durchaus für diese Geschwindigkeiten geeignet – breite Fahrbahnen, keine Fußgänger oder Radfahrer und kaum Kurven.

Tests in Österreich in den vergangenen Jahren mit 140 km/h oder 160 km/h haben ja schon bewiesen, was möglich ist, ohne dass es dabei damals zu einem vermehrten Unfallgeschehen gekommen wäre. Und sollte es ein Abschnitt baulich nicht zulassen (oder der Verkehr zu stark oder das Wetter zu schlecht sein), so kann mittels elektronischer Anzeigen eine Temporeduktion angeordnet werden. Laut heimischem Autobahnbetreiber Asfinag ist übrigens nicht zu hohes Tempo, sondern Ablenkung und Unachtsamkeit Unfallursache Nummer eins.

Dass mehr als 130 km/h problemlos möglich sind, zeigen auch andere Länder vor. In Tschechien ist auf modernen Autobahnabschnitten seit Jahresbeginn 150 km/h erlaubt. Und in Italien ist dies ebenfalls auf dreispurigen Bereichen bei entsprechender Beschilderung gestattet. Eine Ausweitung wurde von der Regierung angedacht. Deutschland, wo es kein allgemeines Tempolimit gibt, liegt bei der Zahl der Autobahntoten nur an zehnter Stelle in Europa.

Und bezüglich Mehrverbrauch ist darauf hinzuweisen, dass moderne Autos immer weniger Sprit benötigen, bei Elektromotoren gibt es gar keinen Schadstoffausstoß.

Robert Kleedorfer, Ressortleiter Wirtschaft