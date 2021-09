Pro und Contra: Ein Geldzuckerl für die Impfung?

Die Impfquote stagniert, es gibt so wenige Erstimpfungen in Österreich wie nur ganz zu Beginn der Impfkampagne. Ein Teil der Österreicher, sagen Experten, sind ohnehin nicht dazu zu bewegen, sich zu immunisieren. Aber einen gewissen Prozentsatz kann man umstimmen.

Nur wie?

Vorschläge gibt es zuhauf, von Preisverlosungen (Stich gegen die Chance auf ein Auto), Würsteln, niederschwelligen Angeboten etwa im Supermarkt. Oder auch Geld: 100 Euro sollen jene bekommen, die sich für die Erstimpfung entscheiden. All das ist, wie alles in und um Corona, heftig umstritten. Sind das Geld- oder andere Zuckerln für die Impfung also eine gute Idee?