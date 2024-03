Weitere Legalisierungsschritte bei Cannabis setzen?

Gras, Ganja, Weed – die Synonyme für Cannabis sind so vielfältig wie die Möglichkeiten, es sich zu besorgen. Obwohl Cannabis in Österreich illegal ist, haben laut Schätzungen des Innenministeriums 40 Prozent der 18- bis 25-Jährigen schon gekifft. Mir ist bewusst, dass es sich bei Cannabis um eine Droge handelt, der Wirkstoff THC psychoaktiv wirkt und gesundheitliche Schäden verursachen kann. Das kann Alkohol aber ebenso und der steht in der Mitte der Gesellschaft, ist akzeptiert. Mit der Gesundheit kann man die Illegalität von Cannabis also nicht rechtfertigen.

Im Gegenteil: Weil Kiffen verboten ist, wird Ware verkauft, die mit anderen Substanzen gestreckt ist und sie stärker und gefährlicher macht. Konsumenten haben keine Möglichkeit, in ein Geschäft zu gehen, um zu wissen, was sie erhalten. Man muss sich illegal, in dunklen Ecken mit Dealern treffen – da ist der Weg zu harten Drogen nicht weit, die Hemmschwelle fehlt.

Das stärkste Argument für eine Legalisierung ist aber Folgendes: Es kommen ständig Abwandlungen von THC auf den Markt. CBD, HHC, HHCP – weil die synthetisch hergestellten Substanzen neu sind, kommt der Staat kaum nach, sie zu verbieten. Nach dem Verbot von HHC ist nun H4-CBD der Verkaufsschlager. Wie teuer und aufwendig es für die Polizei ist, jedes Päckchen Gras auf die Inhaltsstoffe zu prüfen, um festzustellen, ob es legales CBD oder illegales Gras ist, kann sich jeder selbst ausrechnen. Conclusio: Gebt das Hanf frei! Am härtesten trifft das die kriminellen Dealer.

Birgit Seiser ist Reporterin Chronik