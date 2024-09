Soll es nun mehr Wolf-Abschüsse geben?

PRO:

Zu hören, dass „unschuldige“ Tiere gejagt werden, sorgt bei vielen Menschen für Unverständnis. Doch die Jagd ist nicht nur Freizeitsport.

Der Wolf ist in Österreich eigentlich heimisch und siedelt sich gerade wieder an. Warum sollte man die Population nicht kontrollieren wie bei so vielen anderen Tieren? In einigen Bundesländern gibt es etwa für Schwarzwild und Füchse das ganze Jahr keine Schonzeit (mit Ausnahme der führenden Bache). Das hat Gründe: Diese Tiere richten Schaden an, wenn der Mensch die Kontrolle verliert. Füchse vermehren sich schnell und übertragen Krankheiten wie Tollwut und Räude, die sowohl Tier als auch Mensch bedrohen können – auch Haustiere sind gefährdet. Wildschweine wiederum beschädigen Ernteflächen und fressen Mais, Kartoffeln und Getreide. Zugegeben, die Populationen dieser Tierarten sind weitaus größer als die des Wolfs. Breitet er sich aber aus, bringt auch er Probleme: Er ist eine Bedrohung für Nutztiere auf der Weide und auch mitunter furchteinflößende oder sogar gefährliche Begegnungen mit Menschen kommen vor. Warum sollte man also warten, bis diese Probleme größer werden und den Bestand nicht von vorneherein regulieren?

Es geht mir nicht um willkürliche Abschüsse zum Zweck der Trophäen-Sammlung. Es geht um eine ökologische Balance, die den Lebensraum von Mensch und Tier schützt und ein Miteinander überhaupt erst möglich macht – denn auch, wenn das viele Tierfreunde nicht hören möchten: Auch der Mensch schätzt und braucht Wald und Wiese.

Birgit Seiser, Chronik-Reporterin