Soll das Dieselprivileg gekippt werden?

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Dienstag den finalen österreichischen Energie- und Klimaplan (NEKP) präsentiert. Klimaschädliche Subventionen sollen abgeschafft werden. Damit will man bis 2030 jährlich mindestens zwei Millionen Tonnen CO 2 einsparen. Dass das sogenannte "Dieselprivileg" auch gekippt wird, ist lange noch nicht fix. Aber was sagt unsere Wirtschaftsredaktion dazu. Zwei gegensätzliche Meinungen: