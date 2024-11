Sind Österreichs Öffis zuverlässig genug?

PRO

Johanna Hager, Ressortleiterin Innenpolitik

Ja, mag sein, die Züge sind voll. Sowohl jene, die unterirdisch durch die Bundeshauptstadt fahren als auch jene, die alle neun Bundesländer miteinander verbinden. Ja, mag sein, Österreichs Öffis fahren unregelmäßiger und unpünktlicher als es die Termin-Taktung der Bevölkerung verlangt. Aber was verlangen die Fahrgäste von Wiener Linien, Postbus, ÖBB oder Westbahn – und vor allem zu welchen Konditionen?

Mit dem „KlimaTicket“ kann man um 1.095 Euro kreuz und quer durch Österreich fahren, das Jahresticket der Wiener Linien kostet 365 Euro im Jahr – und das seit Jahren.

Unschlagbar günstig, wenn man die Preise mit europäischen Metropolen vergleicht und weiß, was man dafür bekommt. An alle Kritiker: Schon darüber nachgedacht, dass das Jahresticket der Wiener Linien an die Inflation oder die Instandhaltungs- und Reparaturerfordernisse angepasst werden könnte – jedenfalls müsste? Wer nur die Berliner S-Bahn ein Jahr lang benutzen will, der muss 865,80 Euro zahlen.

Die öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande sind in Relation nicht nur günstig, sondern auch zuverlässig, wenn man die Verspätung jenseits der Viertelstunde kennt. Und sie sind teils ungleich bequemer, weil das Dicht-Gedrängtsein in Waggons nicht immer der Überbelegung, sondern oft der Bequemlichkeit und Unachtsamkeit der Mitfahrenden geschuldet ist. In der U-Bahn einen Schritt zur Seite zu gehen ehe die Tür sich öffnet oder einen Sitzplatz nach innen zu rücken, anstatt den Platzsuchenden akrobatische Übungen vollführen zu lassen, um den Platz zu erreichen, kostet nichts und bringt viel.