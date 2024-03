Maut auf allen Straßen – eine gute Idee?

Aber sie ist es nicht, weil hier nicht mehr nur von der Bepreisung der Premium-Straße „Autobahn“ geredet wird (deren Vignetten-Erträge zweckgebunden sind), sondern von den ungezählt vielen Straßen, Landstraßen, Bundesstraßen im Land, die wir jeden Tag nützen, die Ortschaften verbinden und zur Basis-Infrastruktur für alle gehören.

Der Vorstoß einer generellen Straßenmaut will natürlich bewirken, dass die Menschen weniger Auto fahren. Am besten gar kein Auto mehr besitzen. Und dadurch das Klima schonen. Das ist vielerorts aber völlig unrealistisch. Ich lebe manchmal am Land, in einem kleinen Ort ohne Bahnanbindung. Täglich fährt dort zweimal ein Linienbus durch – eine kleine Anbindung in den nächstgrößeren Ort, der wiederum keine Bahnanbindung hat. Keine Chance also, in Ketzelsdorf ein Leben ohne Auto zu führen. Einen Familienalltag aufrechtzuhalten mit Arbeit, Schule, Kindergarten und Besorgungen und sich dabei auf Öffis zu verlassen oder das Fahrrad zu nehmen. Das Auto ist (oft und nicht nur hier) eine Notwendigkeit, die schon teuer genug ist.

Sandra Baierl, Leitung Mobilität, JOB, IMMO