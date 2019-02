Pro & Contra: Abtreibungen beschränken?

Julya Rabinowich, Autorin, Kolumnistin und Malerin

Helmut Qualtinger hat damals schon sehr deutlich ausgesprochen, was andere hinter vorgehaltener Hand nur munkeln würden. Jeder wusste es, aber keiner wollte es gewusst haben: die Engelmacherinnen und ihr diskreter Job. Im Zweifelsfall war dieser Job immer das Problem und das Risiko der betroffenen Frauen, niemals der dazu gehörenden Samenspender, ob der Akt nun erzwungen oder freiwillig war. Diese begaben sich trotz reger Beteiligung am Zeugungsakt nicht in Lebensgefahr und nicht in soziale Ächtung. Das Lied des großen Qualtinger ist nun auch schon ein Zeiterl her.

Lang vergangene Zeiten, dachte man. Und man dachte, dass diese Erkenntnis eigentlich schon selbstverständlich geworden ist: ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen verhindert keine Schwangerschaftsabbrüche. Es treibt nur die Betroffenen in Illegalität und damit in Lebensgefahr. Ist es das, was jene wollen, die sich für rigide Beschränkung des Rechts auf den eigenen Körper stark machen, die Frauen das Recht absprechen wollen, über ihr Leben und über ihre Zukunft zu bestimmen? Dieselben oft übrigens, die das fertige Ergebnis einer solchen Schwangerschaft dann wenig interessiert? Der Uterus – eine Ausweitung der patriarchalen Kampfzone, schon wieder, im Jahre 2019? Schwangerschaftsabbrüche müssen leistbar und sicher sein. Die Entscheidung für einen solchen Eingriff fällt sowieso keiner einzigen Frau leicht. Keiner einzigen.