Dass der Staat strenge Tierschutzgesetze festschreibt, sich selbst aber nicht daran hält, wurde zu Recht kritisiert. Weil die öffentliche Hand beim Einkauf für ihre Kantinen – vom Gefängnis über Krankenhäuser bis zu Ministerium – lieber auf den Preis als auf die Herkunft geschaut hat. Also billiger Importware den Vorzug gegeben hat. So gesehen ist die jetzt beschlossene Herkunftskennzeichnung durchaus konsequent. Ob das allein auch schon ein Qualitätsversprechen ist, darf nach den jüngsten Skandalen in Gütesiegelbetriebe aber auch bezweifelt werden.