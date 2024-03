Politische Koordinatenverschiebung

Abgesehen von dem, was nicht zuletzt an dieser Stelle an Richtigem zu Kay-Michael Dankl und der KPÖ gesagt wurde: Deren Wahlerfolge fügen sich auch in ein größeres Gesamtbild ein. Dieses zeigt eine sukzessive Verschiebung des politischen Koordinatensystems, welches die Linke zunehmend als „bürgerliche Mitte“ erscheinen lässt, die tatsächliche Mitte aber an den rechten Rand hinausdrängt.