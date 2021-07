ÖVP-Grüne: Eine Evaluierung

„Die Zusammenarbeit in der Bundesregierung ist gut“, erklärte Bundeskanzler Kurz jüngst im Interview mit dem KURIER. Und auf Nachfrage zu innerkoalitionären Bruchlinien antwortete er: „Meine Position in der Migrationsfrage ist seit Jahren klar und unverändert. Diese Position ist auch nicht verhandelbar – und das wissen die Grünen. […] Und was das Thema Infrastruktur betrifft: Ich stehe hier an der Seite der Menschen im ländlichen Raum, an der Seite der Landeshauptleute und der Regionen.“ Auch das wissen die Grünen sicher.