Plötzlich läuft’s.

Die Infektionszahlen sinken auf unter tausend pro Tag. Zuletzt hatten wir einen derart niedrigen Wert am 12. Oktober, also vor fast sieben Monaten. Die 7-Tages-Inzidenz liegt wieder unter 100. Rust oder Waidhofen an der Thaya liegen bei oder nahe Null. Der Impfstoff fließt wie flüssiges Ketchup, derzeit werden rund 100.000 Menschen pro Tag geimpft.

Auch bei der geplanten Öffnung des Landes scheint es wie am Schnürchen zu laufen. Im Vorfeld gab es keine widersprüchlichen, unausgegorenen Entwürfe, die zu Verunsicherung bis zum Widerstand führten. Im Gegensatz zu früher liegt bereits bei der Pressekonferenz eine Verordnung vor, die durchdacht scheint. Erinnern Sie sich noch an den missglückten Ostererlass, die nächtliche Grenzkontrollen-Verordnung für Slowenien oder Gesetzestexte, die erst wenige Stunden vor Inkrafttreten öffentlich wurden? Hier muss man dem neuen Minister Wolfgang Mückstein Anerkennung zollen, auch der Kontakt in das Kanzleramt oder andere Ministerien scheint reibungsloser zu funktionieren. Detail am Rande: Als es schwierige Maßnahmen zu kommunizieren gab, wurde die Opposition gerne eingebunden. Das Erfreuliche kommunizierten das türkis-grüne Team um Kanzler Kurz am Montag wieder alleine.