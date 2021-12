Ob sich Omikron auch an den Weihnachtsfrieden hält?

Bis zu zehn Ungeimpfte und damit Ungeschützte dürfen die Weihnachtsfeiertage miteinander verbringen, gemeinsam um den Christbaum sitzen und zu Silvester miteinander ins neue Jahr hineinfeiern. Die Sperrstunde in der Gastronomie fällt übrigens auch weg. Viel Spaß.

Am Dienstag hat Mückstein noch mit Experten an seiner Seite großmächtig ausgeführt, wie gefährlich und unberechenbar die neue Virusmutante ist. Selbige Experten müssen sich heute, Freitag, gepflanzt fühlen. Und möglicherweise auch der frühere Kanzler Alexander Schallenberg, der den Ungeimpften in seiner kurzen Amtszeit noch "ungemütliche Weihnachten" gewünscht hatte. Der neue Kanzler Karl Nehammer aber will deeskalieren, er will ein Miteinander in der Gesellschaft. "Ungemütlich" bleibt es nur weiter in den Spitälern und auf den Intensivstationen des Landes.

Möglich, dass Bundesländer wie Wien noch in gewohnter (und bewährter) Manier nachschärfen - etwa, indem zusätzlich eine Test-Pflicht verordnet wird. Nachzuprüfen, ob man am Heiligen Abend eh nicht gerade ein potenziell tödliches Virus in sich trägt, bevor man sich mit der Oma zusammenkuschelt, wäre wohl wirklich nicht zu viel verlangt.

Um das Testen "bittet" Gesundheitsminister Mückstein am Freitag nur. Man solle "mit Bedacht feiern". Wie gut das mit der Eigenverantwortung funktioniert, hat ein großer Teil der Österreicher in den vergangenen zwei Jahren inklusive vier Lockdowns ja eindrucksvoll bewiesen. So eindrucksvoll, dass wir jetzt eine Impfpflicht bekommen.

Bleibt zu hoffen, dass sich auch die Omikron-Mutante an den Weihnachtsfrieden hält.