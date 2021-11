Nur keine Beruhigungspille

Die Zustimmung der SPÖ zur Impfpflicht ist für die notwendige Mehrheit im Parlament nicht erforderlich, es reichen die Stimmen der ÖVP-Abgeordneten und der Grünen. Dennoch wäre ein rotes Ja wichtig und der SPÖ hoch anzurechnen: Ein derart weitgehender Eingriff sollte eine breitestmögliche Mehrheit haben. Man könnte das Gesetz dann sogar in Verfassungsrang heben und somit sichergehen, dass die zu erwartenden Beschwerden vor dem Verfassungsgerichtshof so gut wie chancenlos wären. Und es zeigt jenen, die jetzt schon hoffen, dass das ganze Projekt Impfpflicht sowieso nicht kommen wird, dass das Aussitzen ohne Impfung keinen Sinn hat. Denn eine Pandemie lässt sich nicht aussitzen, so viel haben wir in den letzten eineinhalb Jahren gelernt.

Doch es ist vor allem an der türkis-schwarz-grünen Regierung, dass in dieser Frage nun Linie gehalten wird. Dass jene Leadership, die in den vergangenen Monaten so schmerzlich gefehlt hat, zurückkehrt. Dass die Ankündigung der Impfpflicht nicht nur eine Beruhigungspille für wütende, verstörte und verzweifelte Geimpfte bleibt, die jetzt wieder in den Lockdown mussten. Dazu sollte rasch ein parlamentarischer Fahrplan mit konkretem Beschlussdatum festgelegt werden. Über die Inhalte kann man bis dahin verhandeln.

Natürlich ist zu erwarten, dass die Realisierung dieser europaweit bisher einzigartigen Maßnahme weitere Widerstände hervorrufen wird. Die Demonstrationen werden größer, vielleicht auch heftiger werden. Doch das muss eine Regierung aushalten. Und Politik ist auch vergesslich: Wenn es der Regierung Schallenberg mit dieser Maßnahme gelingt, künftige Lockdowns und Einschränkungen zu verhindern, wird das vieles vergessen machen. Denn Führungsstärke erhält Zustimmung und wird letztendlich auch gewählt. Selbst wenn es um unangenehme Botschaften geht.