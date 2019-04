Notre-Dame: Einfach nur zum Weinen

Die Pariser haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Tragödien miterlebt. Vom Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo bis zu den Terrorattacken im Umfeld des Fußballspiels Frankreich gegen Deutschland samt Attentat in der Konzertarena Bataclan – die Stadt an der Seine war die meistbetroffene vom islamistischen Terror. Auch die Proteste der Gelbwesten stießen bei den Parisern zuletzt auf Empörung, weil sich diese politisch nur kurz einem Ziel verpflichtete und mittlerweile anarchistische Gruppe verselbständigte und fast jeden Samstag Spuren der Verwüstung hinterlässt. Dennoch ließen sich die Menschen nicht einschüchtern und versuchten so rasch wie möglich, ein normales, optimistisches, zukunftsorientiertes Leben zu führen.

Das wird nach der Katastrophe auf der Île de la Cité auch irgendwann der Fall sein. Es kommt die Zeit, da wird die Kirche (oder was von ihr noch übrig blieb) in altem Glanz erstrahlen. Oder in neuem Gewand. Paris liebt die Moderne, viel mehr als Wien.

Nun ist aber Zeit für Trauer, nicht nur in Paris und in Frankreich, nicht nur in der EU – die ganze Welt muss um diese Kathedrale weinen. Die Menschheit, nicht nur das Christentum, hat bis auf weiteres einen der größten Schätze verloren, ein Architekturwunder ersten Ranges. Passiert ein solches Desaster in Paris, denkt man zunächst an Terror, was nicht der Fall gewesen sein dürfte. Möglicherweise war es wirklich ein scheinbar banaler Unfall bei Renovierungsarbeiten, der sich so folgenschwer auswirkte.

Aber bei einer solchen Zerstörung ist die Ursache fast schon egal, die Wirkung das Schlimme. Und jene Trolle, die sich noch am Abend spöttisch als unbetroffene Atheisten gerierten, mögen die Gosch’n halten.