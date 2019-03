Neuseelands Premierministerin: Vorbild für alle Politiker

Was aber ist in Neuseeland passiert? Die Premierministerin schickte Versöhnungssignale in alle Richtungen aus. Bekundete Solidarität mit jedem Moslem im Land. Eröffnete eine Parlamentssitzung mit dem Gruß „Salam alaikum“. Trug als sichtbares Zeichen ein Kopftuch. Kündigte strengere Waffengesetze an. Verweigert dem Attentäter die namentliche Nennung. Und schaffte es mit dieser Haltung sogar, dass sich Biker-Gangs als Security-Personal vor Moscheen aufstellten. Nichts und niemand sollte – und konnte bisher – das Land auseinanderdividieren.

In Europa, wo es nur um stupide Klassifizierung in Rechts und Links, in In- und Ausländer, in Katholiken oder Moslems, in Gläubige oder Ungläubige geht, wäre eine solche Reaktion derzeit undenkbar.

Warum Jacinda Ardern das schafft? Wohl nicht nur, weil Neuseeland vom Rest der Welt weit weg liegt und allein deshalb solidarischer sein muss. Vielleicht auch wegen ihrer Persönlichkeit: Die 39-jährige Labour-Regierungschefin ist eine Politikerin gegen alle Klischees. Sie zeigt Trauer, steht im Leben, nahm sich sogar Zeit für die Karenz. Und sie zieht rasch und vernünftig Konsequenzen, die der Gemeinschaft nützen, statt sie zu entzweien. Politik ist FÜR Menschen da – das ist die Lehre aus Christchurch, auch für uns.gert.korentschnig