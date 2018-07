NATO? So sad! Aber was kommt nachher?

Niemand wirft den Russen vor, dass sie militärisch nach Westeuropa vordringen wollen. Versuche, die EU zu destabilisieren hingegen sind offensichtlich und die Ängste der benachbarten Balten real. Die Präsenz der US-Truppen in Deutschland hat den Frieden gesichert und zum Ende der Sowjetunion beigetragen. Wenn Trump jetzt aus Europa hinauswill und sogar mit dem Herzstück des Bündnisses, der Beistandspflicht nach Artikel 5 spielt, müssen die Europäer endlich über Alternativen nachdenken. Trump hat zwar seine Drohungen am gestrigen Nachmittag wieder relativiert, aber niemand erwartet von ihm Verlässlichkeit, das ist endgültig vorbei.

Da hilft nur beten, was auf Dauer nicht reicht. Es gab ja einmal ein europäisches Verteidigungsbündnis, die Westeuropäische Union (WEU), die aber nie mehr war als eine Idee. Jetzt gibt es eine Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, aber keine klare Strategie dahinter. Einen lauteren Weckruf als Trumps unverlässliche Schaukelpolitik werden die Europäer nicht mehr bekommen, hoffentlich warten sie nicht darauf, dass in Berlin eine nationalistsche Regierung den militärischen Alleingang plant. Europa war noch nie ökonomisch so stark wie heute und gleichzeitig so orientierungslos. Gesucht wird eine Sicherheitsstrategie für die EU.