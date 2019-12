Nagelprobe für Öko-Großmäuler

Das Jahr 2019 wird in die Geschichte eingehen als Jahr der Öko-Trendwende. Im darüber Reden sind wir EU-Bürger ja schon Weltmeister, im Tun aber eher untermittelprächtig. Bei den Unternehmen ist es oft genau umgekehrt. Österreichische (und auch viele europäische) Firmen sind deutlich "grüner" (und sozialer sowieso) als ihre internationale Konkurrenz. Das hat in Europa die Luft, die Flüsse und Seen sauberer gemacht.