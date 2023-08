Kein Rücktritt nach WM-Übergriff: Mehr als ein Kuss

Alles an seiner Rede zeigte, dass er nach dem Übergriff bei der WM nichts verstanden hat. "Eine spontane Geste der Freude." "Emotionen." Es waren Beschwichtigungen, die man seit Jahrzehnten hört. "Geh, stell dich nicht so an!" – Wer kennt es nicht? "War es denn wirklich so schlimm?"

