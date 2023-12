Metall ist auch biegsam: Flexibler KV ist Gebot der Stunde

Chapeau! Nach wochenlangem Streit samt wohl unvermeidlicher Rituale des Arbeitskampfes gibt es in der Metallindustrie eine Einigung, die positiv ĂŒberrascht. Hieß es in der Vergangenheit immer, es zĂ€hlt am Ende doch nur die Zahl vor dem Komma, so gilt diese Binsenweisheit seit heute nicht mehr.

Die - verjĂŒngten - Verhandlungsteams auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite haben gezeigt, dass Metall auch biegsam ist. Alte Zöpfe wie die schier unverrĂŒckbare "Benya-Formel" wurden zurechtgeschliffen und neue Lösungen eingebracht: Eine faire soziale Staffelung, ein erstmaliger zweijĂ€hriger Abschluss und die Möglichkeit fĂŒr Betriebe mit besonders hohen Personalkosten und Wettbewerbsdruck, die Lohnerhöhung kurzerhand in mehr Freizeit umzuwandeln.