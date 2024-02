Verstaubte Amtsstuben waren einmal. Wer das nicht glaubt, soll das Magistrat in Wien 19 besuchen.

Dort lief das so: Anfrage per Mail, prompter Rückruf und Terminvereinbarung. Dann sitzt einem ein „Beamter“ im schwarzen Dreiteiler-Anzug gegenüber, nimmt sich dem Anliegen (neuer Reisepass) in professioneller Freundlichkeit an und überlegt sogar, was er noch für einen tun kann: Personalausweis? Ja bitte; Zugang zum digitalen Amt? Ja auch; Brauchen Sie sonst etwas?