Schirch ist schön

Regenzeit. Es scheint für manche Zeit zu sein, hoffnungsfroh auf das Frühjahr zu schauen. Auf das, was kommt: Sonne, Wasser, Segeln am Neusiedler See. „Die Niederschläge füllen den See langsam auf“, ist dem Februar-Newsletter einer Segelschule zu lesen. Langsam ist das richtige Wort. Denn noch immer ist der Wasserstand extrem niedrig. Da freut es doch, wenn es regnet oder – noch viel schöner – schneit. Das tut es ohnehin viel zu wenig im Burgenland. Der Wind könnte jetzt im Winter ein bisserl weniger sein.

Tom und Jerry. Schirch ist in ganz Österreich schön. Weil der Niederschlag nicht nur die Grundlagen für einen Skiurlaub bringt, sondern auch für einen entspannten Sommer. Erst vor Kurzem war aus den Daten eines EU-Forschungsprojekts zu entnehmen, dass die Grundwasserpegel in Europa seit 2018 konstant niedrig sind. „Tom“ und „Jerry“ heißen übrigens die Satelliten, die die Daten für die Wissenschafter liefern.

Gewinner. Apropos Tom und Jerry. Die Zeichentrickfilmchen anzuschauen, kann eine Beschäftigung bei Schlechtwetter sein. Sieben Folgen wurden mit einem Oscar ausgezeichnet. Darunter ist die Episode „Katz und Maus im Walzertakt“, auf Englisch „Johann Mouse“, in der auch Kaiser Franz Joseph vorkommt. Da freut man sich doch gleich auf den Opernball-TV-Abend. Am schönsten ist er, wenn es draußen schirch ist.