Welche Spuren hinterlassen wir, was würden Sie in eine Zeitkapsel legen?

Als ich unlängst durch das temporäre Hip-Hop-Museum in der Bronx (Stadtteil von New York) ging, dabei die ganzen feinsäuberlich beschrifteten Musikkassetten, Analogfotos, Schallplatten, handgeschriebenen Briefe und modischen Accessoires, die die Rapperinnen und Rapper in den 80er- und 90er-Jahren trugen, sah, fragte ich mich, was man über das aktuelle Zeitalter, über die 2010er-, 2020er-Jahre in rund 100 Jahren sagen wird? Was könnte man von uns aufhängen, ausstellen, herzeigen?

Diese Frage ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Vielleicht ein Plastiksackerl aus Maisstärke? Eine E-Tankstelle? Eine Skulptur aus Handy-Hüllen? Eine Stofftaschen-Sammlung? Ein Berg voller Aufladekabel? (Getragene) FFP2-Masken? Laptop-Kollektionen? Eine Wand mit drei Millionen Selfies? Spotify-Playlisten? Festplatten in den verschiedensten Farben und Formen? Whatsapp-Chats? Tinder-Irrtümer? Hass-Postings? Elon Musk-Poster? Eine Coffee-to-go-Becher-Collection? Modelle hässlicher Bauten? Man weiß es nicht.

„Mögen all jene Probleme gelöst sein, mit denen die Stadt heute zu kämpfen hat!“, schrieb einst der Gouverneur von New York 1914 in einem Brief, den er in eine Zeitkapsel legte, die 100 Jahre danach, also 2014 geöffnet wurde. Darin befand sich, neben Dokumenten und Zeitungen, ein Almanach aus dem Jahr 1914 und ein Verzeichnis der Börse. Jugendliche aus New York haben daraufhin eine eigene Zeitkapsel gefüllt, die dann im Jahr 2114 geöffnet werden soll. Inhalt der Kapsel waren unter anderem eine Kreditkarte, weiße Apple-Kopfhörer, ein Amazon Kindle, ein Obama-Anstecker und ein Starbucks-Kaffeebecher.

Klingt irgendwie traurig, oder? Was würden Sie in so eine Zeitkapsel legen? Schreiben Sie mir (marco.weise@kurier.at)