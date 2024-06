Zwei Gupf gefrorene Milch in einem faden Stanitzel (einer Tüte), bitte!

Ich mache (abgesehen von einzelnen Rückfällen) da nicht mehr mit, habe mir nach diversen Besuchen in gefeierten Eissalon Wiens vorgenommen, nie wieder eine Kugel Eis in Österreich zu kaufen. Warum? Weil ich (nach einigen Aufenthalten in Italien) mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis nur selten zufrieden war – und bin. Zu wässrig, zu süß, zu wenig cremig, zu künstlich, viel zu teuer. Die Sorte Raffaello schmeckt meistens nur nach Joghurt. Joghurt nach gefrorener Milch. Selbst Klassiker wie Pistazie, Haselnuss und Schokolade bekommen viele einfach nicht hin. Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit so Sorten wie Haferflocke-Zimt oder Matcha-Grüner Tee.

Den meisten Menschen scheint es aber zu schmecken. Die Lust auf Eis scheint auch keine finanziellen Grenzen zu kennen. Durchschnittlich legt man hierzulande 2 Euro für eine Kugel hin – gerne nehmen Eisläden auch 2,50 Euro. Ist das schon „kriminell teuer“ oder fällt das in die Kategorie „Solange es die Leute kaufen …“ In Zeiten, in denen einige Gastronomen für ein großes Soda Zitron 5,20 Euro verlangen (mit welcher Begründung eigentlich?), sind 5 Euro für zwei Gupf gefrorene Milch in einem (selten guten) Stanitzel (Sie können auch Tüte dazu sagen) ja fast schon wieder günstig ...