Weihnachten Mitten im Hochsommer

Am 7. August 2021, um 10:02 Uhr waren sie zurück. Ich habe mir das Datum rot im Kalender markiert. Um eines Tages belegen zu können, dass es sich nicht nur um ein Gefühl handelt, sondern dass sie von Jahr zu Jahr wirklich immer früher ihr Comeback erleben: Die Lebkuchen direkt neben der Supermarktkassa.

Dass Regen Lust auf Süßes macht, okay! Aber müssen es gleich Lebkuchen mit Apfel-Ingwer und Orange-Mandel-Geschmack sein? Trösten uns Vollmilch-Schokolade und Pralinen nicht mehr über trübe Wetteraussichten hinweg?

Lautet das einzige Lösungsmittel: Lebkuchen. In der großen Plastikdose. Da springt die innere Uhr automatisch auf November und Dezember. Kakao, dicke Wollsocken, Kuscheldecke, Kälte. Vorbei die Tipps für die perfekte Bikini-Figur, her mit den schönsten Ideen für das perfekte Weihnachtsmenü.

Lebkuchen, das ist Endausbaustufe. Da können fast nur noch Nikoläuse folgen. Aber die machen im August nun wirklich keinen Sinn. Man kann ja bunt verfärbte Blätter und rote Vogelbeeren auf den Bäumen ignorieren und sich einreden, dass es noch Sommer bleibt und der Herbst weit weg ist. Oder wie Kollege C. meinte: „Herbsteln, sag so was nicht, das ist Todsünde.“ Aber mit einem Lebkuchen-Showdown im Supermarkt werden solche Jahreszeiten-Lügen knallhart aufgedeckt.

Ich versuche mich an der Kassa deswegen nun abzulenken. Keinen unnötigen Blick nach links oder rechts zu riskieren. Denn eines ist klar: Nun ist Tür und Tor für alles Weitere geöffnet. Und ihre Sommergarderobe können sie getrost einwintern, wenn Sie im Supermarkt waren und direkt neben den Lebkuchen noch jemand steht: die Spekulatius.