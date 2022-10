Warum Tassilo Wallentin besser Kolumnist, Anwalt oder Brennholzverteiler bleiben sollte

Ich muss Sie enttäuschen: Ein so toller Kolumnist (Pardon, Ex-Kolumnist und jetziger Brennholz-Verteiler) wie Dr. Tassilo Wallentin werde ich nie werden. Denn der hat mit seiner Schreiberei bereits etwas Göttliches erreicht, etwas, das ich hier an dieser Stelle nie schaffen werde. Aber erstmals zum Evangelium nach Wallentin: Mit seinen heiligen Schriften, Pardon!, mit seiner Kolumne, die er wohl nach seiner sehr wahrscheinlichen Wahl-Niederlage in der Kronen Zeitung weiterführen wird, habe er bereits Menschen bekehrt. So habe ein Leser, ein Atheist, nach seinem Text über Papst Benedikt den 16. seine Kinder taufen lassen. Diese frohe Botschaft hat der Anwalt jüngst im Wahlkampf verkündet. Wallentin wird also nicht nur von Onkel Stronach mit Geld gepalmwedelt, sondern darf auch auf Unterstützung von ganz oben hoffen. Davon kann ich nur träumen. Aber vielleicht gelingt mir ja mit dieser Kolumne ähnlich Großes.

Gehen wir es also an – und zwar mit einer Bitte: Ich hätte gerne, dass Sie jetzt kurz innehalten und sich darüber freuen, dass gerade die Sonne scheint oder es regnet, Sie Ihren Frühstückskaffee oder das Nachmittagsachterl genießen können.

Durchatmen. Und nun ist es Zeit für schöne Worte, ein Kompliment (an eine Person Ihrer Wahl). Denn wer Liebe sät, wird auch Liebe ernten. Sie können von mir aus auch im Supermarkt dem Obstmann, der Kassiererin sagen, dass er/sie heute ganz besonders gut aussieht (auch wenn es gar nicht stimmt). Er/Sie wird sich freuen. Und das alles kostet Sie keinen Cent, nein, ist sogar (für Geist und Seele) gewinnbringend angelegt.

Zum Schluss verrate ich Ihnen noch ein Geheimnis: Ich wähle am Sonntag einen anderen der fünf möglichen Doktoren am Stimmzettel. Also nicht den Wallentin. Der soll von mir aus weiterhin seine Kolumnen schreiben. Oder Brennholz verteilen.