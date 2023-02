Von Bären, Wölfen, Landtagswahlen und dem letzten Lei-Lei für 2023

An meinem Fenster ist gerade ein Bär vorbeispaziert. Werden Sie jetzt sagen, müsste das in einem Kärntner Bergdorf nicht eher ein Wolf sein? Ja, eh.

Aber wer in einem Bundesland lebt, in dem Parteien mit lebensgroßen Bären für die Landtagswahl mobilisieren, darf sich über rein gar nichts wundern.

Vor allem, wenn dieses Bundesland noch dazu der erklärte Mittelpunkt des Faschings ist. Fünfte Jahreszeit. LeiLei!

Und da diese Kolumne am Faschingsdienstag geschrieben wird, um am Mittwoch zu erscheinen, gab es gestern noch Bären, die im Bergdorf mit grünen Ziehwagerl, geschmückt mit bunten Luftballons, vor dem Fenster der Kolumnistin für Stimmung gesorgt haben.

Apropos Stimmung, die ist nach der Marienkäfer-Kolumne von vergangener Woche bei einer Familie so richtig hochgekocht. Besagte Kolumne handelte davon, dass ich mich als Kind im Fasching stets als Marienkäfer verkleidet habe, und führte schließlich zum Kampf der lieben heimischen Marienkäfer gegen die bösen ausländischen Marienkäfer.

Könnte fast auch wieder in den Kärntner Wahlkampf passen, wenn man an gewisse Auftritte der Blauen im Land denkt. Doch ich schweife ab.

Besagte Familie leidet jedenfalls an einer regelrechten Marienkäfer-Invasion. Und zwar Käfer, oder weil wir in Kärnten sind, KäferLAN, die beißen. Was so richtig wehtut, wie einem versichert wurde. Und wenn Sie an die 50 dieser Käfer, die auf Haifisch machen, täglich im Haus haben, hört sich der Spaß auf.

Hört er sich hier nun auch. Der Fasching ist offiziell vorbei, Bärensichtungen vor dem Fenster bis nächstes Jahr wohl auch. Gute Besinnung in der Fastenzeit.