Eines dieser Experimente geht so: Man kommt in einen Raum mit Menschen, meistens, weil es ein beruflicher Termin ist, und sieht sich mit allerhand Smalltalk-Situationen konfrontiert. Einige dauern nur drei Sätze lang, andere ein paar Minuten und wieder andere Stunden – abhängig von Zeit und Gelegenheit. Ich spreche also mit Personen, die ich nicht oder zumindest nicht gut kenne.

Ich schaue dezent auf die Uhr, während wir das erste Geplänkel hinter uns bringen. Das mache ich deshalb, weil ich wissen will, wie lange es dauern wird, bis die Person eine Gegenfrage stellt, deren Antwort sie sich tatsächlich anhört.