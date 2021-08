Schrauben, Eissorten und das Biobrot: Der Stress der vielen Möglichkeiten

„Sie müssen sich entscheiden!“ Solche Befehle lösen bei mir regelmäßig Schweißausbrüche aus. Entscheiden? Jetzt gleich? Aber ich bin Sternzeichen Waage. Ich bin, was Entscheidungen betrifft, astrologisch behindert. Das ist aber allen, die von mir eine Entscheidung wollen, herzlich egal. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als mich hin und wieder mal festzulegen. Mal sind sie die Entscheidungen banal, mal sind sie egal, dann wieder richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Lebens. Also je besser die Entscheidung, desto rasanter macht man Karriere; desto besser ist ein zwischenmenschliches Verhältnis; desto besser hält das Regal, das man seit Monaten anschrauben möchte.

Letzteres scheitert aber schon mal an dem dafür notwendigen Material. Welche Schrauben sind die richtigen? Wer schon mal in einem Baumarkt verloren gegangen ist, kennt die Prüfungsfragen, die sich dort im Minutentakt stellen: Beton, Holz oder Ziegelwand? Wie soll die Schraube aussehen? Soll sie einen flachen oder einen gesenkten Kopf haben? Außen-Sechskant, Innen-Sechskant oder Außen-Vierkant? Mir doch egal. Ich will doch nur schrauben ...

Ich brauch erstmal ein Eis. Fehler, denn im Eissalon wird man von Auswahlmöglichkeiten erschlagen. Früher gab es Vanille, Haselnuss, Schokolade, Pistazie, Erdbeere. Vielleicht noch Tiramisu, Stracciatella, Zitrone und Malaga. Das war’s. Heute kann man zwar aus 40 verschiedenen Sorten wählen, schleckt am Ende aber doch immer das Gleiche.

Beim Eis überfordert mich wenigstens nur die Sortenvielfalt, bei anderen Sachen kommen noch weitere Faktoren dazu, die berücksichtigt, gut abgewägt werden sollten: Woher kommt das Produkt? Wer (Tiere, Menschen, Umwelt) musste wie viel dafür leiden? Wie viel Geld darf ein Kilo Bio-Brot kosten? Sind 9 Euro gerechtfertigt oder unverschämt? Was wiegt mehr, Gewissen oder Genuss? Ich bin ob dieser Vielzahl an Möglichkeiten gestresst. Und müde. Daher lieber erstmal rasten. Wer schläft, muss nicht entscheiden.