Rauf auf den Sattel und einen schöneren Blick auf die Stadt bekommen

Zuerst haben wir daran gedacht, uns ein Redaktionsrad anzuschaffen. Daraus wurde nichts. Deswegen kam ich auf das Leihrad. In Linz stehen an vielen innerstädtischen Standorten Räder, die man sich per Handy ausborgen kann.

Der riesige Vorteil: Die Räder sind gewartet, man besteigt sie in fahrtauglichem Zustand, stellt sie bestenfalls auch so wieder ab und hat null zusätzliche Arbeit. Das sagt dem prokrastinierenden Anteil meiner Persönlichkeit sehr zu. Dafür zahlt man natürlich, logo, aber sehr überschaubare Summen.