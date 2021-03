Momentan wird mit Hochdruck an der Werbelinie gearbeitet, um im Sommer wieder möglicht viele Touristen nach Niederösterreich zu locken. Fix ist dabei, dass das Radfahren eine zentrale Rolle spielen wird, wie Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung, im KURIER-Talk im Studio Pods & Bowls verraten hat.

„Niederösterreich soll die Raddestination im Herzen Europas werden. Das Radfahren boomt unglaublich“, sagt der oberste Tourismuswerber des Landes. Man könne hier alles anbieten, vom genussvollen Radfahren bis hin zum Mountainbiken. Duscher: „Wir haben in Niederösterreich Top-Radrouten, wir haben tolle Beschilderungen, tolle Radwege, insgesamt ein unglaublich tolles Angebot. Und wir bieten auch mehrtägige Packages an. Also wenn man in Zukunft an Radfahren in Österreich denkt, dann muss man an Niederösterreich denken.“

Ein entscheidender Punkt wäre dabei natürlich, dass Gastronomie und Hotellerie wieder geöffnet haben. In der Planung geht Michael Duscher davon aus, dass das im Sommer wieder möglich ist. „Zum heutigen Tag wissen wir, dass am 27. März die Gastgärten wieder aufsperren. Wir sind auch sehr froh, dass es in Vorarlberg jetzt den Versuch gibt, zu schauen, was passiert, wenn die Gastronomie wieder geöffnet hat. Daraus kann man sicher einige Dinge lernen“, sagt Duscher.