Rot sehen. Gmunden ist an sich beschaulich. Die Berge, der See, der Rathausplatz. Genau hier, ganz in der Nähe des Glockenspiels, sticht die Aufschrift „Huren is milieubewust“ besonders ins Auge. Unflätig! Und falsch geschrieben. Wer hat sein rotes Auto derart beschriftet? „Das ist ein Geilomobil mit Rechtschreibfehlern. Hihihi“, stellt die Begleitung fest. Schon ist man geneigt, sich über die Mitbürger (die männliche Form passt hier gut) aufzuregen, die so etwas verfassen und diejenigen, die das lustig finden. In der Art: „Einfach nur unkorrekt.“ Da schleicht sich der Verdacht ein, dass es sich vielleicht nicht um Deutsch handeln könnte, sondern um ordinäres Holländisch.