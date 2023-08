Ohne-BH-Trend: Mode muss nicht jedem gefallen

Neulich stand ich in einem Museum im Lift und meine Augen blieben an etwas hängen. Sie kennen das sicher: Das sind diese Situationen, wo man nicht hinschauen will, aber man traut seinen Augen nicht und schielt unweigerlich immer wieder hin.

Vor mir stand eine junge Frau in einem engen Oberteil – so weit, so unauffällig. Allerdings war durch ihr Top nicht nur ihre Brustwarze deutlich sichtbar, sondern auch das Piercing, das hindurchgestochen war. Nach meinem dritten Blick war ich sicher, sie trug tatsächlich keinen BH.

Prinzipiell alles Gründe sich zu denken: Na und? Trotzdem war ich irritiert und hinterfragte mich selbst, warum. Ich kam nicht weit, denn wenige Meter weiter kam mir schon die Nächste entgegen, deren Brust sich deutlich durch das enge Top drückte. Wer ein Aufflammen der 68-Jahre vermutet, liegt allerdings falsch. Das ist jetzt einfach Mode bei den jungen Leuten, erfuhr ich kurz darauf im KURIER.