Warum immer weniger Frauen einen BH tragen

Dass ein solches Modell oder gänzlich auf den BH zu verzichten nicht für jede Frau in Frage kommt, weiß der Plastische Chirurg Wolfgang Rohrbacher mit Ordination in Wien und Niederösterreich. Frauen, die zu ihm kommen, tragen in der Regel BHs – gerne auch Push-ups – und wollen das auch weiterhin tun. Das hat nicht nur optische Gründe: „Gerade für Frauen, die eine sehr schwere Brust haben, kann ein BH eine Stütze sein, um das Gewebe zu entlasten und der Schwerkraft entgegenzuwirken“, sagt der Arzt. Auch nach einer Schwangerschaft sei der BH oft das geeignete Hilfsmittel der Wahl, um einen Formverlust auszugleichen. Ungesund sei das Tragen jedenfalls nicht.

Die in der amerikanischen Harper’s Bazaar aufgeworfene Frage: „Werden wir überhaupt je wieder einen BH tragen?“ lässt sich also in etwa folgendermaßen beantworten: Ja, 2020 vermutlich aber seltener.