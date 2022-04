Nicht jeder Nieser läutet den Weltuntergang ein

Diese Blicke im Bus. Dieses Naserümpfen unter der Maske im Supermarkt. Dieses Augenbrauenhochziehen im Wartezimmer. Wehe, jemandem kommt derzeit ein Huster, Nieser oder ein anderes ungebührliches Geräusch aus, das auf eine Covid-Infektion hindeuten könnte!

Es ist verständlich, dass wir in den vergangenen zwei Jahren alle unentspannt geworden sind. Ich sehe es an mir selbst: Klagt eines der Kinder über leichte Halsschmerzen, wird sofort der Nasenbohrer-Test ausgepackt. Ist der nicht positiv, sind wir alle erstaunt und beinahe am Rätseln, was das denn sonst noch sein könnte.