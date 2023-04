Die Schnecken kommen

Dreizahn und Vielfraß. Wer in den „Biodiversitäts-Atlas Österreich“ schaut, wird entdecken, wie viele Schneckenarten in der Umgebung kriechen. Die kleine Vielfraßschnecke wurde etwa in Wien-Penzing gesichtet genauso wie die Dreizahn-v. Der Atlas ist ein Onlineportal (biodiversityatlas.at), das ständig erweitert wird. Die Datensätze verschiedenster Institutionen fließen hier ein. Alleine in Wien gibt es übrigens 150 Schneckenarten.

Wir haben einen Vogel. Wer gerne in die Luft und nicht auf den Boden schaut: Die ersten Kuckucke sind gelandet. Rechtzeitig. Denn gestern war Kuckuckstag. Die Vögel wurden in Ober-, Niederösterreich, Kärnten, dem Burgenland und in der Steiermark gesichtet. Ihr Ruf kündigt den Frühling an. Gut so, weil ein bisserl wärmer könnte es schon sein. Aber nur ein bisserl.