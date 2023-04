"Gegessen wird pünktlich" trotz Marathonlauf

Quäl dich! Der Wien-Marathon ist gelaufen, der Muskelkater heute – eine Woche später – hoffentlich ganz vorbei. Es bleibt eine persönliche Erkenntnis: Anfeuern hilft. Ja, das weiß man. Aber dass sich die Zurufe im Tracking sichtbar auf die Geschwindigkeit auswirken, ist doch faszinierend. Manchmal scheint die Technik der Anfeuernden herb: „Quäl dich, du Sau“ oder „Ihr habt es so gewollt“ war auf Plakaten zu lesen. Unterhaltsam – vor allem ab Kilometer 30. Man nimmt alles, was man kriegen kann.

Fünf nach 12. Mitunter ist das Hop-auf subtiler, wenn auch nicht weniger brutal. „Gegessen wird pünktlich“ kann etwa auf so einem Taferl stehen. Wer in einer essenstechnisch eher strengen Familie aufgewachsen ist, hat einen großen Ansporn, seine Beine in die Hand zu nehmen. Vor allem, wenn es schon fünf Minuten nach 12 Uhr ist. „Nur noch 28,7 Kilometer bis zum Ziel“ – auch nicht schlecht.