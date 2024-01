Lektion 3: Wer in England lebt, muss die Zähne zusammenbeißen

„Wie kann ich helfen?“, fragt eine gelangweilte Stimme und ich möchte sie umarmen. Es sei akut, beginne ich. Sie unterbricht: „Wie hoch ist das Fieber?“ Fieber? „Wie groß ist die Zahnlücke?“ Naja, da ist ein schwarzer... „Wie viele Zähne hat der Karies zerfressen?“ Himmel, mehrere? „Wenn Sie nach einer Emergency Triage Consultation fragen, bekommen Sie auch als Neukunde einen Termin.“ Triage? Das kann ich nicht sagen. Zögerlich frage ich beim nächsten Arzt nach einer Emergency Consultation. Doch ohne Zauberwort kein Termin. Jeder Zehnte, erinnere ich mich, hat sich hier schon Zähne selbst herausgerissen. Bleibt nur eines.

Unbezahlbar?

Der Privatarzt hat am nächsten Tag einen Termin. Der Warteraum ist luftig, es dudelt klassische Musik und der Arzt lächelt. Gut, er wird ja auch gleich ein Vermögen machen. Wie viel kostet Bohren und Füllung in England? Kann man es in Raten abzahlen? „Aber“, sagt dann der Arzt, „da ist ja nichts.“ Was? Nur eine leichte Verfärbung, der Zahn etwas irritiert. Vielleicht, er blickt mich an, von zu festem Draufbeißen? Wer im Wörterbuch nach Hypochonder sucht, kann dort nämlich mich finden.