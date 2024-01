Lektion 2: Vom Immer-Meer-Wollen einer Binnenländlerin

Eine Woche später bin ich vorbereitet: mit Haube, Schal und Thermoshirt. Wie ein Michelin-Männchen wandle ich über die Dünen. Fühle mich unbritisch, aber mutig genug die Zehen ins Wasser zu stecken. Großer Fehler! Die Welle rollt aus dem Nichts an, und die nasse Jeans erstarrt im scharfen Wind zu einer Eiswand.

In Woche drei lassen sich die Zeichen dann nicht mehr ignorieren. Bitte umkehren! Die Straße ist wegen der Winterflut gesperrt.

Akzeptiert

Also doch zum Country Park. Als uns am Parkplatz eine trällernde Meise empfängt, kann sich der Partner das Grinsen kaum verkneifen. Auf zugegeben niedlichen Steinbrücken geht es über gluckernde Bäche und durch Koppeln, an denen neugierige Ponys am Parker knabbern. Die rollenden Hügel schimmern in der Wintersonne und am Ende lockt das Pub mit Kaminfeuer und Pistazienkuchen. Manchmal kann kein Meer vielleicht doch mehr.