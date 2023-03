Kuscheltiere, die einem autoritären Präsidenten Angst machen

Wir wissen, dass alles politisch sein kann – bis hin zu Zuckerl und Feuerzeugen in Wahlkampfzeiten. Dass Stofftiere politisch sind, ist bisher noch nicht so oft vorgekommen. In der Türkei ist das jetzt aber so.

Beim Fußballspiel von Beşiktaş Istanbul gegen Antalyaspor vergangene Woche – nach 4 Minuten und 17 Sekunden – flogen sie zu Tausenden auf das Spielfeld. Zur selben Spielzeit beim Spiel von Lokalrivale Fenerbahçe Istanbul gegen Konyaspor hörte man minutenlange Fangesänge, die den Rücktritt der Regierung forderten.

Am 6. Februar, um 4.17 Uhr hatte im Südosten der Türkei (und in Syrien) die Erde gebebt. Dass dabei so viele Menschen starben, liegt auch daran, dass die Hilfe der Regierung so schleppend voranging, an schweren Mängeln bei der Erdbeben-Prävention und in der Bauaufsicht.