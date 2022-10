Die Katze gewinnt immer

Nicht erschrecken. Aber nicht nur Haustiere beschäftigen die Gartenbesitzer oder -benutzer. In den Wiener Alpen sind es derzeit die Rehe und Hirsche. Sie sind Feinspitze und genießen die wenigen Blüten, die es noch gibt. Verständlich. „Das Kleestöckerl auf der Terrasse ist wie gemäht. Der Efeu bei den Linden hirschhoch abgefressen“, lautet der Lagebericht. Aufgehängte CDs sollen das Wild vom Naschen abhalten. Ob das funktioniert? In einem Online-Forum wird das intensiv diskutiert. Er habe massenhaft CDs an Schnüren aufgehängt, schreibt ein User. Und in der Dämmerung erschrecke er manchmal selbst.

Aber: „Die Rehe stört’s nicht. “