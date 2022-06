Kalorische Cancel Culture und köstliche Kapern

Sie müssen jetzt stark sein.

Ihr Kolumnist hat beschlossen, auf Diät zu gehen. (Wobei „hat beschlossen“ bei genauerer Betrachtung eine grob irreführende Formulierung ist – „sah sich gezwungen“ trifft es eher.) Wir könnten an dieser Stelle nun behaupten, dass man abnehmen und zugleich hervorragend essen könne. Das wäre zwar ein bisschen wahr, vor allem aber sehr gelogen. Und wir wollen an dieser Stelle doch immer ehrlich sein.

Ihr Kolumnist tut neuerdings somit das, was Menschen, die auf ihre Figur achten, gemeinhin so tun. Er trinkt Leitungswasser, hat das Abendessen gestrichen, sogar die kräftigende Käseleberkäsesemmel ist der kalorischen Cancel Culture zum Opfer gefallen. Letztens hat er sich dabei ertappt, wie er einen Apfel gegessen hat, ohne ihn zuvor in eine Tarte einzubacken. Welch Verlust!

Kraft zieht er aus seinen Erinnerungen an das Henkersmahl, das er sich am Tag vor Diät-Antritt gegönnt hat. Derartige Rituale, hat er gelesen, seien wichtig. Geworden ist es eines seiner Lieblingsgerichte – Kapernschnitzerl. Zartes, saftiges Fleisch, gepaart mit der raffinierten Säure von Kapern, dazu Reis und Salat: Kaum etwas schmeckt besser und ist zugleich so leicht zuzubereiten.

Hühner- oder Kalbsschnitzerl salzen, pfeffern und kurz in einer Mischung aus Mehl und etwas Paprikapulver wenden, dann in der Pfanne beidseitig anbraten und warm stellen. Dem Bratenrückstand etwas Butter beigeben und fein gehackte Schalotten langsam anschwitzen. Kapern nach Belieben (mehr ist immer besser als zu wenig!) zugeben, kurz mitschwitzen lassen, mit einem Schuss Weißwein ablöschen, mit etwas Suppe und Obers aufgießen und sanft zu einer sämigen Konsistenz einkochen lassen. Die Schnitzerl in die Sauce einlegen und gut durchziehen lassen.

Der Kolumnist hält seine Diät übrigens bereits heldenhafte fünf (!) Tage durch. Der optische Erfolg, behauptet sein Umfeld, lasse unverständlicherweise noch auf sich warten. Vielleicht hängt er noch ein, zwei Tage an.

Essen Sie eine ordentliche Portion Kapernschnitzerl für mich mit!